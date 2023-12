Den Fachkräftemangel spüren offenbar viele Leute in ihrem Job.

Das ist bei einer Umfrage des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft rausgekommen. Mehr als 60 Prozent der Beschäftigten gaben an, dass es bei ihnen Personalengpässe gibt - und die Arbeitsbelastung dadurch gestiegen ist.

So übernehmen laut Umfrage mehr als 70 Prozent Aufgaben, für die sie eigentlich gar nicht zuständig sind. Fast genauso viele geben an, häufig Überstunden zu machen. 55 Prozent der Beschäftigten in Unternehmen mit Personalnot, fühlen sich regelmäßig gestresst. Und knapp jede und jeder dritte Befragte hat Angst, die Aufgaben nicht erfüllen zu können.

Die Umfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft zeigt auch: Leute, die in Unternehmen ohne Personalengpässe arbeiten, haben solche Probleme deutlich seltener. Außerdem sind sie mit ihrem Job insgesamt zufriedener.

Die Fachleute sagen: Vielen Unternehmen droht ein Teufelskreis. Denn Personalengpässe führten auch dazu, dass Beschäftigte häufiger krank sind oder ihren Job hinschmeißen.

Für die repräsentative Umfrage wurden im Frühjahr mehr als 5.000 Beschäftigte befragt.