Zum 15-jährigen Jubiläum von Twitter hat Mitgründer Jack Dorsey für einen guten Zweck seinen ersten Tweet versteigert.

Rund 2,9 Millionen US-Dollar, also umgerechnet etwa 2,4 Millionen Euro, brachten die fünf historischen Worte "just setting up my twttr" ein. Es war der erste Tweet aus dem März 2006. Gekauft wurde er vom Boss eines anderen Tech-Unternehmens aus Myanmar. Der Erlös soll zum Großteil an eine Hilfsorganisation gehen, die sich um Familien in Afrika kümmert, die besonders an den Folgen der Corona-Pandemie leiden.

Der Tweet wurde in der Form eines NFTs verkauft. Dabei handelt es sich um ein digitales Echtheitszertifikat, das die Einmaligkeit bestätigt. Vor Kurzem hatte das Auktionshaus Christie's zum ersten Mal ein Kunstwerk mit NFT-Technik versteigert.