Der Grund ist bleihaltige Jagdmunition. Wenn Raubvögel zum Beispiel Aas von einem Tier fressen, das mit Blei verletzt oder getötet wurde, können sie sich selbst eine Bleivergiftung zuziehen. Forschende aus Großbritannien und Deutschland haben Daten aus ganz Europa dazu ausgewertet.

Sie kommen zu dem Schluss, dass Raubvogel-Populationen europaweit deutlich kleiner sind als sie sein könnten, weil viele Vögel an Bleivergiftungen sterben. Besonders betroffen seien verschiedene Adlerarten, aber auch Bussarde und Rotmilane. Laut den Forschenden gibt es wegen der Bleimunition zum Beispiel 14 Prozent weniger Seeadler und 13 Prozent weniger Gänsegeier.

Außer in Dänemark und den Niederlanden ist Blei in Jagdmunition europaweit erlaubt. In diesem Jahr soll es ein EU-weites Verbot von Bleischrot in Feuchtgebieten geben. Viele Jägerinnen und Jäger kritisieren das als zu weitgehend.

Diese Studie wird hier veröffentlicht.