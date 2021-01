Bisher dachte man, dass die Tiere im Alleingang jagen. Jetzt hat ein internationales Forschungsteam zum ersten Mal beobachtet, dass Zitteraale auch in Gruppen auf Beutefang gehen, und zwar in einem kleinen See in der Nähe des Iriri-Flusses in Brasilien. Dort taten sich etwa 100 Zitteraale regelmäßig zusammen und trieben einen Schwarm kleinerer Fische im flachen Wasser in die Enge. Zwei bis zehn Zitteraale attackierten den Schwarm dann mit einem koordinierten Stromschlag, so dass die Beutetiere in die Luft flogen und betäubt auf der Wasseroberfläche landeten. Die Aale mussten den Fang dann quasi nur noch einsammeln.

Laut den Forschenden ist die Gruppenjagd bei Fischen sehr selten - es gibt nur neun weitere Arten von denen man so ein Verhalten kennt. Auch Zitteraale jagen meistens allein und nachts wenn es dunkel ist. Im Hellen können Beutefische sie dagegen sehen und fliehen oder die Aale verwirren, indem sie wirbelnde Schwärme bilden. Die Forschenden sagen, in diesem Fall sei das gemeinsame Jagen mit mehreren Artgenossen sehr vorteilhaft.