Wenn Schwertwale - auch Orcas genannt - Hunger haben, dann ist das nichts für schwache Nerven. Auf ihrer Speisekarte steht sogar der Weiße Hai.

Mit welchem Trick Orcas die Haie jagen, hat ein Biologen-Team im Golf von Kalifornien aufgedeckt. Die Forschenden konnten zwei Mal beobachten, wie eine Gruppe Orcas einen jungen Weißen Hai an die Wasseroberfläche trieb und ihn dort gemeinsam auf den Rücken drehte. Praktisch für die Jäger: Beim Weißen Hai löst diese Position einen Reflex aus, der ihn lähmt und wehrlos macht. Die Wale konnten ungestört den Bauch des Hais aufbeißen und seine nährstoffreiche Leber fressen, vermutlich haben sie es auch auf andere Organe abgesehen.

Einer der Studienautoren sagt, dass dieses Verhalten ein Beweis ist für die hohe Intelligenz, das strategische Denken und das ausgeprägte Sozialverhalten der Orcas. Auffällig war auch, dass die Orcas nur unerfahrene Weiße Haie angriffen. Sie hatten offenbar gelernt, dass Jungtiere eine leichtere Beute sind als ausgewachsene Weiße Haie.