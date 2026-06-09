Die Schleiereule fliegt lautlos durch die Nacht und macht Jagd auf Mäuse.

Dass weiße Schleiereulen im Mondschein auffällig hell leuchten, wirkt erst mal paradox. Forschende wollten wissen, ob das für die Tiere ein Nachteil ist und haben 69 verschiedenfarbige Schleiereulen mit Sensoren ausgestattet - sowohl weiße als auch rotbraune. Fast ein Jahr lang haben sie jede Nacht Flugbewegungen, Jagdversuche und Beutefänge aufgezeichnet.

Ihre Ergebnisse stellen sie im Fachmagazin Current Biology vor: Rötlich gefärbte Tiere waren zurückhaltender und blieben häufiger im Schatten. Die weißen Eulen richteten ihre Angriffe dagegen sogar in Richtung Mond aus. In mondhellen Nächten erbeuteten sie so mehr Mäuse in kürzerer Zeit als ihre dunklen Artgenossen.

Die Forschenden vermuten, dass das Mondlicht auf den hellen Federn reflektiert und die Mäuse so für einen kurzen Moment vor Schreck erstarren lässt. Gerade dass eine Maus die Schleiereule kommen sieht, wird ihr also zum Verhängnis.