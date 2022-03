Generalsekretärin Agnes Callamard sagte bei der Vorstellung des Jahresberichtes von Amnesty International, Russland greife gezielt zivile Einrichtungen an und verwandle Fluchtrouten in "Todesfallen". In Städten wie Mariupol beobachte man den Einsatz derselben Taktiken wie in Syrien und Tschetschenien. Außerdem setze Russland Waffen ein, die nach internationalem Recht verboten seien.

Neben der Situation in der Ukraine kritisiert Amnesty International auch Menschenrechtsprobleme in vielen anderen Regionen der Welt. Zum Beispiel hätten 67 Länder weltweit vergangenes Jahr unter dem Vorwand der Corona-Pandemie neue Gesetze erlassen, die die Rechte auf freie Meinungsäußerung, Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit dauerhaft einschränken. Dazu gehörten unter anderem Kambodscha, Ägypten, die USA, Pakistan und die Türkei.



In mehr als 80 Ländern hat Amnesty International in dem aktuellen Jahresbericht Gewalt gegen Demonstrierende dokumentiert. Am gefährlichsten leben Menschenrechtsaktivist:innen weiterhin in Mittel- und Südamerika und der Karibik. Dort wurden vergangenes Jahr nach Angaben von Amnesty 252 von ihnen getötet.

Auch im Jahr 2021 hat Amnesty International Misshandlungen von Geflüchteten dokumentiert oder rechtswidrige Push-Backs, zum Bespiel durch griechische Grenzbeamte. Auch an der Grenze von Kroatien und Bosnien oder an der von Polen und Belarus sind nach dem Bericht Geflüchtete gewaltsam zurückgedrängt worden. Den US-Behörden wirft Amnesty International vor vergangenes Jahr 1,5 Millionen Menschen auf der Flucht an der Grenze zu Mexiko unrechtmäßig abgewiesen zu haben, darunter auch zehntausende Kinder ohne Begleitung.

Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine begrüßt die Menschenrechtsorganisation, dass die EU und Deutschland so schnell reagiert und Geflüchtete aufgenommen haben. Auch dass es eine Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis für die Menschen aus der Urkaine in der EU gibt. Die Forderung ist aber, gleichzeitig nicht all diejenigen zu vergessen, die vor anderen Kriegen und Konflikten in der Welt fliehen.