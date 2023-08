Der Blitz-Informationsdienst der Firma Siemens sagt, dass es so selten geblitzt hat wie seit 30 Jahren nicht mehr. Das liegt daran, dass der Sommer letztes Jahr zwar heiß war, aber zu trocken für viele große Gewitter. Im Jahr davor hatte es noch fast doppelt so oft geblitzt, also fast 500.000 mal.

Haupt-Gewittersaison ist immer der Sommer und die meisten Gewitter gibt es im Süden von Deutschland. Blitzhauptstadt war letztes Jahr Kempten in Bayern, mit rund zweieinhalb Einschlägen pro Quadratkilometer.

Im Süden blitzt's am meisten

Die höchste Blitzdichte aller Bundesländer hatte aber Baden-Württemberg. Am wenigsten hat es in Thüringen, Bremen, Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen geblitzt.

Schaut man auf ganz Europa, dann wurden in Montenegro, Bosnien-Herzegowina und Slowenien die meisten Blitze erfasst, am wenigsten in Irland. Rund 160 Messstationen gibt es dafür in Europa, die können die Einschläge auf bis zu 50 Meter genau ermitteln.