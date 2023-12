Auch in der Wissenschaft ist es gerade die Zeit der Jahresrückblicke.

In der Spritze stecken Medikamente, die ursprünglich gegen Diabetes entwickelt wurden, mit denen aber auch Übergewicht behandelt werden kann. Testpersonen verloren bis zu 20 Prozent des Körpergewichts in eineinhalb Jahren. Als diese Spritzen auf den Markt kamen, hat das vor allem in den USA einen Hype ausgelöst - obwohl auch nach der Spritze der Jojo-Effekt droht. Die Folge des Hypes waren Lieferprobleme, die dann auch Menschen mit Diabetes trafen.



Außerdem unter den Top Ten von Science: Die Entdeckung von bestimmten Schwingungen im Kosmos, die von Schwarzen Löchern stammen. Supercomputer, die so schnell rechnen, dass die Forschung den Beginn der Exascale-Ära ausgerufen hat. Google hat mit Hilfe von KI die Wettervorhersagen vorangebracht. Außerdem nochmal aus dem Bereich Medizin: ein Impfstoff gegen Malaria und Antikörper gegen Alzheimer.