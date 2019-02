Die chinesische Staatsführung hat die Region bis zum 1. April für Besucher gesperrt. Hintergrund ist der 60. Jahrestag der Flucht des Dalai Lama ins indische Exil. China war 1950 in Tibet einmarschiert und sieht die Region als Teil der Volksrepublik an. Gegen die Invasion und die Flucht des Dalai Lama gab es 1959 einen Aufstand der tibetischen Bevölkerung.

Vor wichtigen politischen Treffen oder Jahrestagen hat China in der Vergangenheit ausländischen Urlaubern immer wieder den Zugang nach Tibet verboten. Weit über 100 Tibeter haben sich in den vergangenen Jahren selbst angezündet, um gegen die chinesische Politik in den tibetisch bewohnten Gebieten zu protestieren.