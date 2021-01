Inzwischen ist überall auf der Welt der Jahreswechsel vollzogen.

Als letztes waren am Nachmittag die Baker- und Howlandinseln dran, die zu den USA gehören. In wenigen Ländern wurde gefeiert wie üblich. Das war in Neuseeland der Fall, wo seit über einem Monat keine neuen Corona-Infektionen mehr registriert worden waren. Auch in Las Vegas in den USA strömten Zehntausende auf die Straßen, ebenso wie in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

In den meisten Ländern verbrachten die Menschen Silvester zuhause und im kleinen Kreis, offizielle Partys waren verboten, wie in Europa. In Sydney in Australien fand das bekannte Feuerwerk praktisch ohne Publikum statt, in New York schirmte die Polizei den Times Square für Menschen ab, wo traditionell der "Ball Drop" stattfand. Ausgangssperren gab's zum Beispiel in Frankreich, Italien, Tschechien, Lettland, Griechenland, der Türkei und in weiten Teilen Indiens.