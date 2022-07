In der indonesischen Hauptstadt Jakarta sollen Männer und Frauen in Minibussen bald getrennt sitzen.

Grund dafür ist ein mutmaßlicher Fall von sexueller Belästigung. In der vergangenen Woche war in Indonesien im Netz ein Video von einem Mann viral gegangen. Der soll in einem Minibus in Jakarta eine Frau begrapscht haben. Der mutmaßliche Täter war später festgenommen worden. Er hatte die Vorwürfe aber bestritten und gesagt, er habe nur nach seiner Geldbörse in der Jackentasche greifen wollen.

In Indonesien sind Minibusse in vielen Städten das wichtigste öffentliche Verkehrsmittel und deshalb oft voll besetzt.