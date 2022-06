Das James-Webb-Weltraumteleskop ist schon wieder von einem winzigen Meteoriten getroffen worden.

Nach Angaben der NASA war es der fünfte Einschlag seit das Teleskop im Dezember ins All geschickt wurde - und er war heftiger als alles, was vorher am Boden getestet wurde.

Teleskop soll trotzdem planmäßig Bilder liefern

Trotzdem geht die NASA davon aus, dass das Teleskop wie geplant nächsten Monat erste Farbbilder des Kosmos liefert. Die Spiegel des 10-Milliarden-Dollar-Teleskops wurden so konstruiert, dass sie staubgroßen Mini-Meteoriten standhalten - obwohl die mit extremen Geschwindigkeiten durchs All fliegen. Der getroffene Spiegel soll jetzt neu ausgerichtet werden.

Das James-Webb-Teleskop kreist in einer Umlaufbahn um die Sonne, 1,6 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Es ist das leistungsstärkste weltraumgestützte Observatorium, das jemals gebaut wurde, und soll ferne Planeten und Galaxien aus den frühesten Stadien des Universums finden.