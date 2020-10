Abkehr von Stempel-Kultur

Auf Japans Ämtern geht traditionellerweise kaum etwas ohne Stempel - und das führt oft zu einer ausufernden Bürokratie.

Daran will die Regierung jetzt was ändern. Wir japanische Medien berichten, prüft die Justizministerin das Stempeln in einigen Bereichen abzuschaffen - unter anderem beim Anmelden von Hochzeiten und Scheidungen. Das soll in Zukunft digital gehen.

Das Ganze ist auch eine Folge der Corona-Krise: Zum Einen sind im Frühjahr, als viele Japanerinnen und Japaner von zuhause arbeiten mussten, die Scheidungsanträge deutlich gestiegen - eine Herausforderung für die Ämter.

Zum Anderen: Die Stempel-Kultur führt zu viele Begegnungen - sprich: zu einem höheren Ansteckungsrisiko. Deshalb soll jetzt mehr digital ablaufen. Behörden und Ministerien sollen jetzt ein einheitliches Computer-Netzwerk bekommen. Bislang gibt es da oft technische Probleme.