Japan Ältester Atomreaktor wieder am Netz

Nach der Reaktor-Katastrophe von Fukushima vor 12 Jahren sind in Japan erst mal alle Atomkraftwerke vom Netz genommen worden. Es gab gründliche Sicherheitschecks. Das Land will aber nicht komplett auf eigenen Atomstrom verzichten. Nach und nach wurden deswegen wieder einige Meiler in Betrieb genommen - und jetzt soll auch der älteste Atomreaktor wieder Strom erzeugen.