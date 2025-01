Die Japanerin Tomiko Itooka galt als ältester Mensch der Welt, jetzt ist sie mit 116 Jahren gestorben.

Das berichtet der japanische Fernsehsender NHK und beruft sich auf die Stadtverwaltung ihres Wohnorts. Itooka lebte in einem Altersheim und soll bis zuletzt gesund gewesen sein. Sie starb am 29. Dezember an Altersschwäche, ihr Tod wurde aber erst jetzt bekannt.

Japans Gesellschaft altert schnell. Zuletzt zählte das Land mehr als 95.100 Menschen, die 100 Jahre oder älter sind.

Laut einer Gerontologie-Forschungsgruppe ist der älteste Mensch der Welt jetzt eine Nonne in Brasilien. Sie ist ebenfalls 116 Jahre alt.