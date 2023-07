In Japans Arbeitswelt ist Loyalität und Treue zum Arbeitgeber eine wichtige Sache. Deswegen ist Kündigen ganz schön heikel.

In den letzten Jahren gibt es deswegen immer mehr Agenturen, die Menschen beim Kündigen helfen - auf Japanisch heißen sie Taishoku Daiko. Die Nachfrage in Japan ist groß. Der Chef so einer Agentur sagte der Nachrichtenagentur AP, dass allein seine Firma letztes Jahr rund 13.000 Menschen dabei geholfen hat, den Job zu wechseln.

Chefs verweigern Kündigung

Wer den Service für umgerechnet knapp 200 Euro bucht, bekommt auch eine dreimonatige Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft dazu. Die würde die Person, die kündigt, im Fall eines Gerichtsprozesses vertreten. Denn viele traditionell denkende japanische Chefs akzeptieren es nicht, wenn jemand kündigt - vor allem, wenn er oder sie schon im Unternehmen die Ausbildung gemacht hat. In Japan gibt es oft noch die Tradition von nur einem Arbeitgeber im ganzen Leben.