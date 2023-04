Hikikomori - so wird in Japan das Phänomen bezeichnet, wenn Menschen sehr zurückgezogen leben und selten bis gar nicht mehr ihre Wohnung verlassen.

Die japanische Regierung hat jetzt erhoben, wie weit verbreitet die selbstgewählte Abgeschiedenheit eigentlich ist - und zwar unter Menschen im arbeitsfähigen Alter. Heraus kam, dass sich etwa 2 Prozent der 15- bis 64-Jährigen aus der Gesellschaft zurückgezogen haben. Das sind knapp anderthalb Millionen Menschen. Als wichtigster Grund wird in der Studie Entmutigung genannt - durch Arbeitslosigkeit und der Corona-Pandemie.

Andere Fachleute gehen davon aus, dass sich viele Menschen in Japan von der Gesellschaft zurückziehen, weil es innerhalb von Familien und insgesamt einen großen Zwang gibt, sich an Normen anzupassen. Und weil ein extremer Leistungsdruck herrscht. In Japan gibt es auch das Phänomen Karoshi - Tod durch Überarbeitung.