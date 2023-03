Sushi per Fließband - das ist in vielen Sushi-Restaurants in Japan eigentlich normal.

Mehrere Restaurant-Ketten haben damit jetzt aber erstmal aufgehört. Der Grund: Ein Phänomen, das von vielen in Social Media "Sushi-Terrorismus" getauft wurde. Dort waren in den letzten Monaten immer wieder Videos aufgetaucht, die bei vielen Menschen Ekel ausgelöst haben. Sie zeigen, wie Leute zum Beispiel vorbeifahrende Sushi-Stücke anfassen oder mit Desinfektionsmittel besprühen. Auf anderen ist zu sehen, wie Leute den Deckel von Sojasauce abschrauben, ablecken und dann wieder draufschrauben. Der Guardian berichtet, dass mehrere Restaurants deswegen entschieden haben, ihre Gerichte jetzt von Kellnern und Kellnerinnen an die Tische bringen zu lassen - und die Fließbänder abschalten. Auch viele Restaurants, die kein Sushi verkaufen, bieten keine Gewürze mehr auf den Tischen an oder haben Gläser von ihren Tischen und Theken entfernt.