Viele Leute nutzten die Gelegenheit, am Strand der Stadt Minamisoma in den Pazifik zu gehen. Der Hitaizumi-Strand liegt rund 25 Kilometer entfernt vom Atomkraftwerk Fukushima Daiichi, in dem es im März 2011 nach der Tsunami-Katastrophe zur Kernschmelze kam. Wegen der radioaktiven Strahlung mussten damals rund 160.000 Anwohner fliehen. In einen Teil der früheren Sperrgebiete durften die Leute aber inzwischen schon wieder zurück.