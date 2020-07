Urlaub machen ist in Zeiten von Corona gerade schwierig. Auch in Japans Bergregionen. Eine Stadt hofft, dass bald wieder Naturliebhaber kommen - und verschenkt schon mal Bergluft in Konservenbüchsen.

Die Stadt Hokuto will den Menschen so die Möglichkeit geben, die Natur der Region zumindest etwas zu genießen. Japanische Medien berichten, dass die Verantwortlichen der Stadt mehrere Mitarbeitende zu einer Bergkette geschickt haben. Die haben dann Dosen mit Bergluft gefüllt. Auch in Parks in der Nähe haben sie Luft gesammelt. Insgesamt soll es drei verschiedene Luftsorten geben.

Die Stadt Hokuto will die Geschenke zum Teil im Netz verlosen oder an Schwesterstädte verschenken. Ein Tourismussprecher hofft, dass die Menschen bald auch wieder persönlich vorbeikommen, um sich ein Bild von der Landschaft zu machen.

Ganz neu ist die Idee allerdings nicht: Bergluft aus der Schweiz oder aus Tirol gibt es zum Beispiel schon in Dosen abgefüllt zu kaufen.