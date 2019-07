Die Lösung: Viele Japaner nutzen die Autos fürs Mittagessen und auch für ein Nickerchen. Nach einem Zeitungsbericht haben zwei große Anbieter eine Nutzerumfrage gestartet, um das Verhalten ihrer Kunden zu ergründen. Einmal begründete ein Nutzer sein Mittagessen im Car-Sharing-Auto damit, dass er keinen anderen Platz gefunden habe - in Japan ist Essen in der Öffentlichkeit verpönt. Außer für ein Nickerchen gaben Nutzer auch an, die Car-Sharing-Autos zum Arbeiten gemietet zu haben oder, um in Ruhe mit der Familie oder mit Freunden zu telefonieren.

Laut der Umfrage eines Anbieters nutzt jeder Achte in Japan die Autos für etwas anderes als zum Fahren. Die Firmen sind nicht begeistert davon: Wenn die Auto nicht fahren, verdienen sie auch nicht an den Kilometern. Noch dazu verbrauchen einige Kunden trotzdem Sprit - weil sie den Motor laufen lassen, um die Klimaanlage zu betreiben.