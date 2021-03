Was den Deutschen das Kaffeekränzchen, ist in Japan das Karaoke.

Auch Rentner und Rentnerinnen singen dort noch viel und treffen sich mit Freunden in engen Räumen zum Karaoke, gern auch tagsüber. Das Problem: Bei solchen Veranstaltungen verbreitet sich das Coronavirus offenbar stark.

Die Gesundheitsbehörden in Japan haben über 200 Corona-Infektionen festgestellt, bei denen sich die Betroffenen offenbar beim Karaoke angesteckt hatten. Deshalb rufen die Behörden jetzt dazu auf, beim Singen auf Hygienemaßnahmen zu achten.

In Japan sind Karaokebars sehr beliebt. Viele bieten kleinere Räume mit Sofas an, in denen sich tagsüber auch ältere Menschen treffen, um stundenlang gemeinsam zu essen, zu reden und zu singen. Wirtschaftsminister Yasutoshi Nishimura empfahl, Plexiglasscheiben aufzustellen, für gute Belüftung zu sorgen und die Mikrofone zu desinfizieren.

Japan ist bisher vergleichsweise gut durch die Pandemie gekommen. Wegen der bevorstehenden Olympischen Sommerspiele sollen die Infektionszahlen weiterhin unbedingt niedrig gehalten werden.