In Tokio in Japan können Kreative in ein "Manuskript Schreib Café" gehen, aus dem sie erst wieder rauskommen, wenn ihre Arbeit fertig geschrieben ist.

Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet über diese Geschäftsidee, die Schriftstellerinnen, Manga-Zeichner und andere mit Deadline-Problemen ansprechen soll. Die Gäste geben beim Einlass Namen, Ziel und Zeit an, in der sie ihre Arbeit erledigt haben wollen. Außerdem wählen sie eine von drei Stufen der Fortschrittskontrolle. Das Café-Personal fragt entweder stündlich nach dem Geschafften nach, nach Ablauf der Zeit oder ist dauerhaft präsent. Der Betreiber ist selbst Schriftsteller und will Leute mit Deadline-Problemen unterstützen.

