In Japan geht nächste Woche eine Ära zu Ende - die von Kaiser Akihito - der dankt am 30. April ab. Am Tag drauf besteigt sein Sohn Naruhito den Thron.

Wer sich ein Stück Vergangenheit bewahren will - kann jetzt zugreifen. Wie die Japan Times berichtet, werden in Japan gerade kleine Dosen verkauft - mit Luft der ausgehenden Ära "Heisei". Das Wort lässt sich mit "Frieden schaffen" übersetzen. Umgerechnet 8 Euro 60 kostete die Brise Heisei-Luft - für den Preis liegt in jeder Dose noch ein Fünf-Yen-Stück - die Münze gilt in Japan als Glücksbringer. Der Hersteller hofft, dass er so um die 1000 Dosen Luft verkaufen kann.

Es ist nicht das einzige Souvernier, das zu Akhitos Abdankung auf den Markt kommt. Der Übergang von wird mit so ziemlich allem gefeiert, was der Merchandising-Markt hergibt: Vom Gedenk-Toilettenpapier über Bonbons bis zum mega-großen Kaiser-Burger. Andere Souvernir-Firmen konzentrieren sich schon auf die neue Ära mit dem Namen "Reiwa", das bedeutet "Schöne Harmonie" - und dazu gibt es schon entsprechend gelabelte Smartphone-Hüllen, Shirts oder Sake-Flaschen.