In Japan lieben es die Menschen salzig.

Weil zu viel Salz aber nicht gesund ist, empfiehlt die Regierung den Salzkonsum zu reduzieren. Dabei könnte die Erfindung eines japanischen Forschers helfen. Zusammen mit einem großen Getränkehersteller hat er Ess-Stäbchen entwickelt, die den Salzgeschmack verstärken sollen.

Die Stäbchen verstärken elektronisch den Salzgeschmack im Mund. Nach Unternehmensangaben schmeckte Teilnehmenden einer kleinen Studie das Essen anderthalb Mal salziger, als es tatsächlich war. Umgekehrt könnte man dank der Stäbchen 30 Prozent weniger salzen - bei gleichem Geschmack.

Schätzungen zufolge nehmen Menschen in Japan jeden Tag zehn Gramm Salz zu sich - doppelt so viel, wie die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt. Auch in anderen Ländern essen Menschen zu salzig - das kann unter anderem mit zu Bluthochdruck und Schlaganfällen beitragen.

Der japanische Forscher hat auch schon einen Bildschirm zum Ablecken entwickelt.