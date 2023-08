Streiks - die auch mal Tage oder sogar Wochen dauern, gibt es in Deutschland, Frankreich, Italien und anderen Ländern Europas häufiger mal.

In Japan kommt sowas nie vor - dachte man zumindest bis heute.

Zum ersten Mal seit über 60 Jahren haben in Japan heute Mitarbeiter eines großen Kaufhauses gestreikt. Rund 900 Beschäftigte und Gewerkschafter protestierten in Tokio im einem belebten Stadtteil. Das war so besonders, dass um sie herum viele Reporter und Kameraleute standen. Die Protestierenden forderten unter anderem eine Job-Garantie und dass die Filialen nicht geschlossen werden. Der Seibu-Laden, der bestreikt wurde, ist laut Medien Japans umsatzstärkstes Kaufhaus. Der Eigentümer macht aber seit vier Jahren Miese und hat rund 200 Milliarden Euro Schulden.

Streiks sind in Japan äußerst selten, Verhandlungen über Löhne und Arbeitsbedingungen werden in der Regel gütlich vereinbart.