Der Forscher will Tier-Embryonen herstellen, die menschliche Zellen enthalten, und sie dann von einer tierischen Leihmutter austragen lassen. Er sagt, dass er sich dabei langsam vorantasten und seine Kritiker überzeugen will. Er hat menschliche Stammzellen so programmiert, dass sie sich zu Zellen der Bauchspeicheldrüse entwickeln. Diese will er einem Tier-Embryo einsetzen, bei dem die Möglichkeit, eine Bauchspeicheldrüse zu entwickeln, genetisch ausgeschaltet wurde. Mit Mäuseorganen, die in Ratten gezüchtet wurden, hat das schon funktioniert.