In Japan sollen tausende Fußgängerampeln mit Smartphones verbunden werden - damit Menschen mit Sehbehinderungen sicherer über die Straße kommen.

Die Ampeln werden dafür mit Sendegeräten ausgerüstet, die Infos an das Smartphone schicken. Fußgängerinnen und Fußgänger werden dann akustisch und durch Vibration über die Farbe der Ampel informiert.

Warntöne werden nachts ausgeschaltet

Aktuell gibt es schon rund 24.000 Fußgängerampeln in Japan, die während der Grünphase laute akustische Signale von sich geben. Trotzdem kommt es vor allem in der Nacht und am frühen Morgen immer wieder zu tödlichen Unfällen mit sehbehinderten Menschen - weil der Ton dann ausgeschaltet wird, um die Anwohnerinnen und Anwohner nicht zu stören.

Das neue smartphone-basierte System soll jetzt für weniger Unfälle sorgen. Die japanische Bevölkerung altert sehr stark - aktuell liegt das Durchschnittsalter bei rund 48 Jahren. Schätzungen zufolge soll es in 30 Jahren bei 55 liegen.