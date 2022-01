Und zwar gleich um 20 Prozent. Ab April soll ein Riegel Umaibo 12 Yen kosten statt bisher 10, umgerechnet also rund 9 statt knapp 8 Cent. Umaibo bedeutet wörtlich "leckerer Stock" und besteht vor allem aus Mais. Damit begründet der Hersteller auch die Preissteigerung: weil es nämlich teurer geworden ist, Mais aus den USA zu importieren.

Erste Preiserhöhung in 43 Jahren

In Japan werden jedes Jahr rund 700 Millionen Umaibos verkauft - also im Schnitt fünfeinhalb pro Person. Es gibt sie in vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen, zum Beispiel scharfer Kabeljau-Rogen oder Maissuppencreme. Seit 1979, also seit es Umaibo gibt, wurde der Snack immer für 10 Yen das Stück verkauft. Darüber hat sogar eine Rockband einen Song geschrieben. Nur ein Mal gab es eine Anpassung: 2007 wurde die Packungsgröße um ein Gramm reduziert.