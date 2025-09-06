Das japanische Kaiserhaus feiert heute offiziell, dass Prinz Hisahito jetzt erwachsen ist.

Die Rituale zu seinem Geburtstag heute kommen eigentlich ein Jahr zu spät - denn Hisahito ist schon letztes Jahr 18 geworden. Da wollte er sich aber lieber auf die Aufnahmeprüfungen für die Uni konzentrieren.

Es ist das erste Mal seit 40 Jahren, dass ein Mitglied der japanischen Kaiserfamilie die Rituale zum Erwachsenwerden feiert. Denn es gibt wenige männliche Thronerben - Hisahito ist in der Thronfolge nach seinem Vater die Nummer zwei. Nummer drei wäre sein 89-jähriger Großonkel. Seine älteren Schwestern und seine Cousine haben durch die Regelungen seit dem 19. Jahrhundert keine Chance auf die Thronfolge.

Davor gab es in Japan aber auch mal Kaiserinnen - die letzte regierte bis 1771 und übergab den Thron dann an einen Neffen.