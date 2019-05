Der Anteil der Kinder an der Bevölkerung sinkt seit Jahrzehnten und hat jetzt ein Rekordtief erreicht: Nur 12,1 Prozent der Japaner und Japanerinnen sind jünger als 15. Damit liegt der Kinderanteil in Japan noch ein bisschen niedriger als Südkorea (12,9 Prozent) und Deutschland (13,4 Prozent). 2018 gab es in Japan rund 920.000 Geburten - so wenig wie nie in der Statistik, die es seit 1899 gibt. Die Daten hat das Statistikamt anlässlich des japanischen Kindertags Kodomo no Hi am 5. Mai veröffentlicht. Zu diesem Tag hissen die Menschen traditionell Karpfen-Fahnen (siehe Bild).

Die japanische Regierung hat die niedrige Geburtenrate zusammen mit der Überalterung der Gesellschaft schon zu einer nationalen Krise erklärt. Ministerpräsident Shinzo Abe hat Reformen versprochen, damit Paare wieder mehr Kinder bekommen. Vor allem für Frauen sind Job und Familie kaum zu vereinen. Einerseits sollen sie weiter alle traditionellen Hausfrauen-Aufgaben übernehmen, andererseits sich an die typische Arbeitskultur mit wenig Urlaub und vielen Überstunden halten.