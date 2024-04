"Sakura" - so wird in Japan die Kirschblüte genannt, ein Highlight für Touristen und Einheimische.

Das Naturereignis ist jetzt richtig im Gange, etwas später als sonst. Die japanische Meteorologiebehörde sagt, dass die meist verbreiteten Yoshino-Kirschbäume in voller Blüte stehen - vier Tage später als im Durchschnitt in der Hauptstadt Tokio. Grund für die Verspätung ist kaltes Wetter. Langfristig erwartet Fachleute, dass die Kirschblüte wegen des Klimawandels immer früher kommt. Letztes Jahr war es schon am 14. März soweit.

Die Sakura-Zeit verkörpert den Neuanfang und die Vergänglichkeit des Lebens. Die Kirschblütensaison spielt unter anderem wegen des Tourismus auch eine wichtige wirtschaftliche Rolle für Japan.