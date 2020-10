Japan steht nicht nur in der Kritik, weil es dort weiter die Todesstrafe gibt. Menschenrechtler sind auch nicht einverstanden damit, dass Urteile in der Regel in aller Heimlichkeit vollstreckt werden.

Das Justizministerium hat jetzt angekündigt, zumindest die Familien der Verurteilten zu informieren. Sie können auf Wunsch erfahren, wann und wo ihr Angehöriger hingerichtet wurde - aber erst im Nachhinein. Auch die Familien der Opfer von Straftätern und Straftäterinnen sollen über den Tod informiert werden.

Menschenrechtsorganisationen und auch die EU kritisieren seit Jahren die Todesstrafe in Japan - und auch, wie mit den Häftlingen umgegangen wird. Denn die erfahren auch selbst erst am Morgen der Hinrichtung, dass sie an diesem Tag sterben werden - und erleben vorher oft noch Jahrzehnte in Todesangst, die sie normalerweise auch noch in Isolationshaft verbringen müssen.

Die Regierung Japans rechtfertigt die Todesstrafe mit hohen Zustimmungswerten in Umfragen. Allerdings werden Fälle in der Regel nicht öffentlich, in denen Todeskandidaten doch noch ihre Unschuld beweisen konnten; genauso wenig wie die Hinrichtungen selbst.