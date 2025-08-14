In Japan hat sich McDonald's für eine chaotische Werbe-Kampagne entschuldigt.

Die Fast-Food-Kette hatte zu ihren Kindermenüs beliebte Pokémon-Karten angeboten. Japanische Medien berichten, dass die Menüs deshalb schon nach einem Tag ausverkauft waren.

Tüten voller ungegessener Burger

Doch viele haben das Essen nur wegen der Karten gekauft und einfach weggeschmissen. Online tauchten viele Fotos auf, die Plastiktüten voller ungegessener Burger und Pommes zeigen. Dadurch gab es außerdem in der Nähe der McDonald's-Filialen Müllberge aus Papier, Pommes und Burgern.

McDonald's hat die Aktion mit den Pokémon-Karten deshalb gestoppt und gesagt, dass die Kampagne nicht gut durchdacht war.

Bis zu 1000 Dollar pro Karte

Das Sammeln von Pokémon-Karten ist bei Kindern aber auch bei Erwachsenen beliebt. Seltene Karten können einen Erlös von 1.000 Dollar oder mehr einbringen. Die Pokémon-Karten von McDonald's wurden später teils für mehrere hundert Dollar im Internet angeboten.