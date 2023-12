In Japan haben Bären in den letzten Monaten sechs Menschen getötet und mehr als 200 verletzt.

Das sind laut japanischen Medien deutlich mehr als sonst und Experten warnen vor weiteren Angriffen in der nächsten Zeit. Die japanischen Bären sind eigentlich ab November im Winterschlaf. Viele Tiere sind aber noch hungrig, weil es in den Wälder in diesem Jahr zum Beispiel weniger Bucheckern gab. Also gehen sie auf Nahrungssuche - sie verlassen ihren natürlichen Lebensraum und gehen in besiedelte Gebiete.

In der Region Akita, wo es besonders viele Bärenattacken gab, sind Bärenabwehrmittel ausverkauft und die Kinder gehen mit Glocken zur Schule - die sollen die Tiere abschrecken.