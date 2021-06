Väter macht mehr Elternzeit. Das ist die Botschaft, die das japanische Parlament offenbar an die Männer im Land senden will.

Ab dem nächsten Herbst soll es ein neues Gesetz geben, das Unternehmen dazu verpflichtet, Väter aktiv zu fragen, ob sie Elternzeit nehmen wollen. Und zwar für bis zu vier Wochen in den ersten zwei Monaten nach der Geburt. Und: die Unternehmen müssen außerdem dokumentieren, dass sie die frischgebackenen Väter auch wirklich fragen.

Die neue Regel kommt noch zusätzlich zum regulären Vaterschaftsurlaub - der in Japan aber kaum genutzt wird. 2019 haben nur rund 7 Prozent der Väter Elternzeit genommen - und dann teilweise nur für eine Woche. Obwohl sie theoretisch für ein Jahr lang eine Auszeit nehmen könnten und weiterhin 80 Prozent des letzten Nettogehalts bekämen.

Dass das so wenig Männer machen, liegt daran, dass eine Auszeit im konservativen Japan als Karierreknick gilt. Bis 2025 will das Land den Anteil der Väter an der Elternzeit auf 30 Prozent erhöhen.