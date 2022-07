Die japanische Ministerin für Gleichberechtigung, Seiko Noda, hat das jetzt als nationale Krise bezeichnet und das Parlament dafür mitverantwortlich gemacht.

Ihr Argument: Dort sitzen fast nur Menschen, die g"nicht menstruieren, nicht schwanger werden und nicht stillen können" - und daher "gleichgültig und ignorant" gegenüber diesen Themen seien.

Quotensystem für Frauen im Parlament gefordert

Ihr zufolge zögern junge Menschen in Japan, ob sie heiraten und Kinder bekommen, weil die Bedingungen dafür nicht modern seien. Außerdem sagt Noda, dass Frauen in Japan in vielerlei Hinsicht unterschätzt würden. Noda setzt sich für ein Quotensystem ein, mit dem Frauen für politische Ämter kandidieren können. Sie selbst ist eine von nur zwei Frauen im japanischen Kabinett - das 20 Mitglieder hat.

In Sachen Gleichberechtigung schneidet Japan weltweit sehr schlecht ab. Laut dem Weltwirtschaftsforum liegt das Land auf Platz 116 von 146.