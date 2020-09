Dazu will der Staat ihnen Überwachungskameras für ihre Autos zur Verfügung stellen. Denn es kam schon häufiger vor, dass Stalker GPS-Sender an den Autos der Opfer anbringen, um nachzuverfolgen, wo der oder die Verfolgte ist. Mit den neuen Kameras will die Polizei ab nächstem Jahr mehr Täter identifizieren und auch abschrecken.

Stalking ist in Japan ein großes Problem. 2017 wurde ein Gesetz dazu verschärft, so dass Täter mittlerweile auch in Haft kommen können. Letztes Jahr wandten sich knapp 21.000 Japanerinnen und Japaner an die Polizei, um sich wegen Stalkings beraten zu lassen. In mehr als 1300 Stalking-Fällen verhängte die Polizei Kontaktverbote.

Für Aufsehen sorgte die Festnahme eines 26-Jährigen, der eine junge Sängerin gestalkt hatte. Er hatte auf Selfies ausgewertet, was sich in ihren Pupillen spiegelte, um so herauszufinden, wo sie zum Beispiel in den Zug stieg.