Die japanische Polizei will Künstliche Intelligenz nutzen, um Social Media Profile zu durchkämmen.

Japanische Medien berichten, dass das Programm auf Sozialen Plattformen nach Schlüsselwörtern suchen soll, um mögliche terroristische Gefährder frühzeitig zu erkennen. Danach weist das System dann jedem Nutzer einen Risikowert zu. Die Polizei hofft, dass sie so Terroristen schneller identifizieren kann.

Die South China Morning Post schreibt, dass der Vorstoß auch für Kritik sorgt. Ein Strafrechtsexperte aus Tokio meint zum Beispiel, dass die terroristische Gefahr in Japan sehr gering sei. Außerdem bezweifelt er, dass mögliche Attentäter überhaupt Pläne im Vorfeld auf den Plattformen öffentlich machen.

Hintergrund der KI-Diskussion sind Angriffe auf japanische Politiker in den letzten Jahren. 2023 hat der damalige Ministerpräsident Fumio Kishida einen Anschlag nur knapp überlebt. Ein Jahr vorher war Ex-Premierminister Shinzo Abe erschossen worden.