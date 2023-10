In Japan sollen Roboter jetzt dabei helfen, Bären-Attacken abzuwehren.

Die BBC berichtet, dass es sich dabei um Roboter handelt, die Wölfen sehr ähnlich sehen: Mit leuchtenden roten Augen, gefletschten Zähnen und dichtem Fell - und sie können sogar heulen.

Ursprünglich waren diese Roboter dazu gedacht, um wilde Tiere von Bauernhöfen fernzuhalten. Jetzt sollen sie dafür sorgen, dass Bären nicht in Städte kommen und Menschen angreifen.

Die japanischen Behörden sagen, dass die Zahl der Bären-Angriffe in den letzten Jahren stark gestiegen ist. Laut Fachleuten liegt das unter anderem daran, dass viel Ackerland verschwindet, was früher als eine Art Pufferzone zwischen Wäldern und Städten galt. Außerdem gibt es die Sorge, dass die Bären wegen des Klimawandels immer weniger Nahrung finden - und sich dann in Städten auf die Suche machen.

Die japanische Regierung schätzt, dass es rund 12.000 Braunbären im Land gibt. Fachleute sagen, dass noch etwa 10.000 asiatische Schwarzbären dazukommen.