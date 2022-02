Japan gilt als Land mit großem Faible für Roboter - und jetzt entwickelt sich dort sogar eine Modeindustrie rund um die Roboter.

Das berichtet die Technology Review und beschreibt ein paar Beispiele. So gibt es Mode-Startups, die Überzüge für Roboterarme oder ganze Kostüme für Roboter produzieren. Damit lässt sich etwa der ohnehin schon knuddlige Roboter Lovot in eine Hello-Kitty-Figur verwandeln. Und für den Sony-Roboterhund Aibo gibt es jetzt ein Bauch-Tragesystem, so ähnlich wie für Babys. Mit dem Tragegestell lässt sich der Roboterhund mit nach draußen nehmen.

Die Technology Review wundert sich nicht, dass es so was gerade in Japan gibt - dort vermische sich die Faszination für Roboter mit einem Glauben an die beseelte Natur. So schmückten Gläubige auch schon buddhistische Statuen mit Kinderlätzchen. Und auch die Industrie für Hundemode und -spielzeuge sei schon ein großes Geschäft.