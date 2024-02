In Japan geht eine fast eintausendjährige Tradition zu Ende – weil sie im wahrsten Sinne des Wortes ausstirbt.

Es geht um das Somin-Sai-Festival im Nordosten des Landes. Einmal im Jahr haben sich dort rund zehntausend nacke Männer versammelt, um einen Hanfsack mit Glücksbringern zu ergattern. Organisiert worden ist das Spektakel von einer Reihe Mönche - die jetzt aber altersbedingt aufhören.



Einer von ihnen sagt in einem Zeitungsinterview, dass es nicht genug Nachwuchs gibt, um sich um eine Veranstaltung in dieser Größenordnung zu kümmern. Am letzten Samstag gab es deshalb die letzte Ausgabe vom Somin-Sai-Festival.

Japanische Bevölkerung altert schnell

In Japan altert die Bevölkerung schneller als in den meisten anderen Ländern. Ein Drittel der Einwohnerinnen und Einwohner ist 65 Jahre und älter.



Die Regierung hat in den letzten Jahren verschiedene Schritte versucht, um die Geburtenrate wieder zu erhöhen - zum Beispiel durch Investitionen in Kindergärten oder Kindergeld.