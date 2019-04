In Japan haben viele Mitte- und Ende-30-Jährige noch nie Sex gehabt.

Die Uni Tokio hat dazu Befragungen der letzten Jahrzehnte ausgewertet. Gefragt wurde danach, ob jemand schon mal mit dem anderen Geschlecht vaginalen Verkehr hatte. Bei den 30- bis 34-Jährigen sagte 2015 mehr als jeder Zehnte, dass das noch nicht der Fall gewesen ist. Bei den 35- bis 39-Jährigen war es fast jeder Zehnte. In den 1980er Jahren hatte nur etwa jeder Zwanzigste so geantwortet.

Die Studienmacher sagen, dass Männer eher Sex hatten, wenn sie eine Festanstellung in Vollzeit hatten und in der Stadt lebten. Für Männer hänge Sex also stark von ihrer gesellschaftlichen Position ab.