Die Olympischen Sommerspiele in Tokio werden ganz ohne Zuschauer stattfinden.

Das haben die Organisatoren bekannt gegeben. Grund sind die steigenden Infektionszahlen, deswegen sollen auch keine heimischen Zuschauerinnen und Zuschauer bei den Spielen in gut zwei Wochen zugelassen werden.

Japan hat auch den Notstand für Tokio erklärt. Der wird ab Montag gelten und dann erstmal bis Ende August. In diese Zeit fallen auch die Olympischen Spiele. Mit dem Notstand will die Regierung vor allem verhindern, dass Restaurants und Bars Alkohol ausschenken und das beliebte Karaoke-Singen anbieten. Sie müssen früher also sonst schließen.