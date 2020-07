Japanerinnen und Japaner verreisen gerne - und das lassen sie sich auch durch Corona nicht vermiesen: Eine Busgesellschaft nimmt die Leute jetzt einfach online mit auf eine Tour.

Während die Reisenden vor ihrem Computerbildschirm Platz nehmen und einen Sicherheitsgurt aus Pappe anlegen, werden sie von der Reiseleiterin und dem Busfahrer per Videokonferenz begrüßt. Wenn es dann los geht, fliegen die schönen Landschaften am Bildschirm vorbei. An den Reisezielen warten jeweils Tourismusvertreterinnen und -vertreter: Sie werden live zugeschaltet und erzählen alles über die örtlichen Attraktionen.

Und da kulinarische Spezialitäten mit zu den Höhepunkten einer jeden Reise in Japan gehören, erhalten die Fahrgäste vor Reisebeginn per Post ein Paket mit örtlichen Spezialitäten, die sie während der virtuellen Busreise essen.