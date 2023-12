"Oppenheimer" ist ein Film dieses Sommers - er kam in Deutschland und auch vielen anderen Ländern im Juli in die Kinos. In Japan läuft der Film bis heute nicht.

Jetzt hat allerdings ein Filmverleiher angekündigt, den Film nächstes Jahr auch in Japan ins Kino zu bringen. Einen genauen Starttermin gibt es allerdings weiterhin nicht - vielleicht wird es der nächste Sommer. Dass sich Japan mit dem Film über Robert Oppenheimer schwertut, liegt wohl vor allem an der Story. In Japan gab es scharfe Kritik daran, dass in einem Film über den Atombomben-Miterfinder nicht auch die ersten beiden Einsätze von Atombomben erwähnt werden. Mit denen haben die USA in Hiroshima und Nagasaki in Japan zum Ende des Zweiten Weltkriegs mehr als 200.000 Menschen getötet. Dazu kamen noch Social-Media-Memes. User im Netz hatten sich lustig gemacht, dass die Filmstarts von "Barbie" und "Oppenheimer" zusammenfielen - und Motive beider Filme kombiniert, unter dem Hashtag #Barbenheimer. In Japan fand man das gar nicht witzig - auch weil der Gedenktag für die Atombombenopfer in dieser Zeit lag.