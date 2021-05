"Stoppt die Olympischen Spiele!"

Das ist die Forderung einer Petition in Japan, die offenbar viele Menschen anspricht. Innerhalb von zwei Tagen sind mehr als 200.000 Unterschriften zusammengekommen. In der Petition heißt es: Es gehe darum, das Leben der Japanerinnen und Japaner vor dem Corona-Virus zu schützen. Das Argument der Initiatoren ist: Für die Spiele werde sehr viele medizinische Fachpersonal gebraucht, die dann an andere Stelle fehlten. Schon jetzt sei das Gesundheitssystem Japans überlastet.

Der Widerstand gegen die Spiele in Tokio dauert schon eine ganze Weile. Zuletzt hatte für Ärger gesorgt, dass die Regierung den freiwilligen Einsatz von hunderten Krankenschwestern und Ärzten für die Wettbewerbe gefordert hatte.

Außerdem wird das Impftempo im Land kritisiert. In Japan sind im Moment zwei Prozent der Menschen einmal gegen das Coronavirus geimpft.