In Japan haben Politikerinnen eine ungewöhnliche Petition gestartet: Sie fordern mehr Toiletten im Parlament.

Die japanische Politik ist traditionell stark von Männern geprägt. Seit der letzten Wahl sitzen aber 73 Frauen im Parlament. In der Nähe des Plenarsaals gibt es aber nur eine einzige Damen-Toilette - mit ganzen zwei Kabinen. Deshalb bilden sich jetzt vor jeder Sitzung lange Schlangen vor den Klos. Die Petition kommt unter anderem von der ersten Ministerpräsidentin in Japan, Sanae Takaichi.

In Japan gibts generell große Geschlechter-Ungleichheit. Im Bericht des Weltwirtschaftsforums dazu ist das Land dieses Jahr auf Platz 118 von 148 gelandet. Nicht nur in der Politik, sondern zum Beispiel auch in Medien und Wirtschaft arbeiten deutlich weniger Frauen als Männer.