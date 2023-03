Japan braucht mehr Kinder.

Die Geburtenrate ist niedrig, die Gesellschaft wird immer älter. Ministerpräsident Fumio Kishida hat jetzt gesagt, was die Regierung vorhat, um das zu ändern. Unter anderem soll es mehr Kindergeld geben. Außerdem will die Regierung Alleinerziehende besser unterstützen. Und: Sie will erreichen, dass mehr Väter Elternzeit nehmen - bisher machen das nur knapp 14 Prozent. In Zukunft sollen Paare mehr Geld bekommen, wenn beide Elternzeit nehmen. Auch Unternehmen, die Männer in Elternzeit schicken, sollen unterstützt werden.

Der Ministerpräsident sagt, dass sein Land nur noch sechs oder sieben Jahre Zeit hat, um die Entwicklung umzudrehen. Ansonsten werde die Gesellschaft nicht mehr funktionieren und ältere Menschen könnten nicht mehr versorgt werden. Fachleute schätzen, dass Japan bis 2060 um fast ein Drittel schrumpft, wenn die Entwicklung so weitergeht wie bisher.